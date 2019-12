Italia-Brasile | la rivincita della finale di Usa ’94 | quando e dove si giocherà

Leggi la notizia su inews24

(Di domenica 29 dicembre 2019), l’indimenticabiledei Mondiali di Usa 1994 avrà un remake a gennaio con gli stessi protagonisti … o quasi Non sarà mai un bel ricordo ma è stato, lo stesso, una giornata storica per il calciono. Diciassette luglio 1994, Rose Bowl di Pasadena,dei Mondiali di calcio. In campo, nel rovente catino … L'articolo, ladi Usa ’94:siproviene da www.inews24.it.

sportli26181512 : Mondiali 1994, a gennaio la rivincita di Italia-Brasile: Il prossimo 9 gennaio le nazionali di Italia e Brasile che… -