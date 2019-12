Italia-Brasile di Usa’94 verrà giocata nuovamente | i dettagli

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 29 dicembre 2019) Appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio. La storica finale persa dall’a Usa’94ri– La finale del Mondiale del 1994, perso dagli azzurri ai rigori,ri. Il portale fantacalcio.it racconta idel match: “Quanti di voi negli ultimi 25 anni hanno sognato di veder rigiocare la finale di Pasadena trae cancellare il rigore alle stelle di Roberto Baggio? Certo, non sarà la stessa cosa, ma la Federazione brasiliana ha deciso di organizzare una rivincita per gli azzurri, il prossimo 9 gennaio a Fortaleza. Sacchi in panchina con la “sua” Nazionale Mancherà il Divin Codino, ma di quella Nazionale del 1994 scenderanno in campo con la maglia azzurra Baresi, Costacurta Zola, Albertini, Evani, Mussi, Tassotti, Berti, Benarrivo, Apolloni e Massaro: a completare le ...

