Iran, firmata l’intesa tra l’ospedale Gaslini e la Fondazione Mahak (Di domenica 29 dicembre 2019) L’Istituto Giannina Gaslini di Genova e la Fondazione non profit Iraniana Mahak Pediatric Cancer Treatment and Research Center hanno firmato, nella cornice della residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Teheran, un Memorandum d’Intesa in materia di assistenza di pazienti in età pediatriaca malati di cancro ed alle loro famiglie. Il documento – che prevede l’avvio di un’articolata collaborazione tra i due centri ospedalieri – rappresenta un tassello significativo nel quadro della cooperazione bilaterale tra i due Paesi, ha sottolineato l’Ambasciatore Giuseppe Perrone, confermando il ruolo in prima linea dell’Italia nella collaborazione sanitaria, nelle sue varie articolazioni. Il Memorandum, ha continuato l’Ambasciatore, contribuirà a rafforzare le solide relazioni italo-Iraniane, unendo due eccellenze nazionali da anni impegnate nell’assistenza a favore dei bambini ... Leggi la notizia su ildenaro

