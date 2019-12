Inzaghi | “Fatto qualcosa di straordinario | dispiace per Antei”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento ospitare l’Ascoli. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Paolo Zanetti. Questi i temi affrontati in conferenza dal tecnico della Strega dopo la sfida con l’undici bianconero. Girone di andata – Non dovete stancarvi di fare i complimenti a questi ragazzi. Fin dal primo giorno il direttore e il presidente mi avevano detto che erano uomini straordinari. Abbiamo battuto la Juventus di Deschamps, il Sassuolo di Di Francesco ed eguagliato il Bologna. Risultato – Hanno fatto una partita straordinaria, la serata ce l’ha rovinata Antei che stava giocando bene da terzino. Gli ho detto che lo aspettiamo, è un ragazzo ...

