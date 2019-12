Investito a Mugnano del Cardinale: 80enne trasportato in ospedale (Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoMugnano del Cardinale (Av) – E’ avvenuto nella serata di ieri l’incidente che ha portato all’investimento di un uomo. La vittima, un 80enne, è stato travolto da un’auto a Mugnano del Cardinale. Immediati i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata. A far luce sulla vicenda saranno Carabinieri della Compagnia di Baiano. L'articolo Investito a Mugnano del Cardinale: 80enne trasportato in ospedale proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Investito Mugnano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Investito Mugnano