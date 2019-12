Intervista a Jack James | “Il mio nuovo singolo è metafora della vita”

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Metriche hip-hop e ritmo incalzante, “Chilometri” è ildi Jacopo Venturini, in arte. Nel suo inedito, l’autore vuole trasmettere quel senso di straniamento e soffocamento vissuto dalle nuove generazioni, che rincorrono affannosamente i propri traguardi. Si ricercano obiettivi facili, il più velocemente raggiungibili, troppo spesso incapaci di cogliere la felicità che già li circonda. Nel, realizzato in un duetto con Manuella, l’artista analizza i sogni, le speranze, le paure e le insicurezze in cui possono riconoscersi i ragazzisua età. Cosìintende mostrarsi al pubblico in tutte le sue sfaccettature. Nell’, il cantante ci ha descritto la sua musica, la quale unisce sonorità rock’n roll e sound pop. Ha raccontato le sue passioni e ha parlato del“Chilometri”. Abbiamo voluto sapere qualcosa in più su ...

