Infortunio Iago Falque, lo spagnolo verso il rientro dalla Spagna (Di domenica 29 dicembre 2019) Infortunio Iago Falque, lo spagnolo del Torino verso il rientro dalla Spagna e ormai pronto a tornare in gruppo Il Torino intravede il ritorno di Iago Falque. Il numero 10 granata, tornato in Spagna per il percorso riabilitativo dopo l’Infortunio, è infatti pronto a fare il proprio rientro in gruppo al Filadelfia. «Iago Falque completerà nei prossimi giorni in Spagna la ripresa atletica per il rientro in gruppo», si legge infatti in un comunicato ufficiale. Con Mazzarri pronto a riabbracciare così il suo trequartista. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

