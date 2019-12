Infortunio Ansaldi | domani gli esami strumentali per l’argentino del Toro

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019)gliper l’argentino deluscito per un problema nell’ultima gara contro la Spal Previsti permattina, secondo l’ultimo bollettino ufficiale del Torino, nuoviper Cristian. L’argentino, infatti, era uscito anzitempo nell’ultima partita disputata dai granata contro la Spal. L’esterno aveva chiesto il cambio per colpa di un problema muscolare alla coscia sinistra. L’argentino era anche stato ammonito, quindi salterà di certo – se non altro per squalifica – il prossimo match contro la Roma. Leggi su Calcionews24.com

