Incidenti in montagna: scivola per 30 metri sulla neve, grave una 21enne (Di domenica 29 dicembre 2019) Una ragazza di 21 anni è rimasta ferita gravemente, ma non corre pericolo di vita, in una scivolata di oltre 30 metri mentre stava facendo un’escursione con le ciaspole sulle nevi della Valbondione, nel Bergamasco. È stata trasportata in elicottero all’ospedale di Sondalo. Avrebbe riportato la frattura dello sterno.L'articolo Incidenti in montagna: scivola per 30 metri sulla neve, grave una 21enne Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

Incidenti montagna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Incidenti montagna