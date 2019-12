In Cina | non ha la carne per preparare gli hot dog | e allora uccide 8 cani

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 29 dicembre 2019) Un ristoratore cinese non ha i soldi per comprare lae decide di rubare ere ottopergli hot dog nel suo locale. Qualcuno ci aveva creduto che lafinalmente si fosse schierata contro i cacciatori e i mangiatori di, ma evidentemente la macabra usanza non accenna a diminuire … L'articolo In: non ha lapergli hot dog, eproviene da www.meteoweek.com.

NicolaPorro : Mentre la #Cina ci invade di merci, la baronessa Ursula #VonderLeyen pensa al #GreenNewDeal... Vi racconto cosa sta… - matteosalvinimi : Troppe cose non tornano nei rapporti tra Movimento 5 Stelle e Cina, a partire dal ministro Patuanelli che minimizza… - riotta : Monito ambasciatore cinese all'UE Zhang Ming è chiaro: l'Europa non deve confrontare la Cina o pagherà un prezzo ec… -