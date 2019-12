Imola | Carletto ha un infarto | il suo cane va a trovarlo all’ospedale | “Da allora è

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tina, undi razza beagle femmina, il giorno di Natale è stato accompagnato all'ospedale Nuovo diper salutare, un anziano che amava portarla a passeggio e che pochi giorni prima è stato colpito da un. Da, raccontano gli infermieri, le condizioni di salute dell'uomo sono migliorate.

