Imola, cane in ospedale per salutare l'amico ricoverato: paziente migliora dopo la visita (Di domenica 29 dicembre 2019) Lavinia Greci Nel giorno di Natale, l'arrivo dell'amica a quattro zampe lo ha commosso. Tina ha portato allegria alla convalescenza dell'anziano, che era stato ricoverato dopo un arresto cardiaco Era stato ricoverato in ospedale in seguito a un arresto cardiaco nei giorni che precedono le festività e a causa di quel malore è stato costretto a passare in ospedale anche il giorno di Natale. Ma proprio il 25 dicembre, l'arrivo di Tina è riuscito a emozionarlo e a rendere quel momento meno doloroso e più allegro. È accaduto all'ospedale Nuovo di Imola, dove l'amica "Tina", un beagle femmina, accompagnata dalla sua padrona, è andata a trovare l'anziano ricoverato. Il cane in ospedale Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, a portare l'animale domestico sul letto dell'uomo è stata la proprietaria del cane, Marta Zuffa, che nella vita è titolare di un laboratorio che ... Leggi la notizia su ilgiornale

Imola cane Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Imola cane