Ilary Blasi | su Instagram la tenera foto con Totti e un messaggio

Leggi la notizia su dilei

(Di domenica 29 dicembre 2019)e Francescosi stanno godendo le vacanze di Natale in famiglia. In compagnia dei tre figli stanno infatti vivendo un soggiorno alle Maldive che la conduttrice non manca di raccontare tramite le Stories diha postato contenuti sul viaggio in aereo, sull’arrivo in hotel e su alcuni momenti trascorsi con la piccola Isabel e con Chanel. A stupire i suoi numerosi fan ci hanno pensato sia lein bikini – a 38 anni e con tre gravidanze alle spalle la consorte disfoggia un fisico mozzafiato – ma anche un post dolcissimo, che la vede protagonista assieme al marito. I due sono di spalle immersi in quella che sembra una piscina vista mare. Vicini e complici con di fianco due calici di champagne, guardano l’orizzonte e un cielo dai colori leggermente rosati. Lo scatto è all’insegna del romanticismo. Anche la didascalia non ...

QuotidianPost : Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scelto le Maldive per trascorrere il Capodanno, una scelta che ha portato tutta… - zazoomblog : Francesco Totti e Ilary Blasi insieme alle Maldive post mozzafiato: «Non è la ricchezza che manca nel mondoè la con… -