Ilary Blasi | bikini da urlo in vacanza | il lato b batte la forza di gravità

(Di domenica 29 dicembre 2019)lascia tutti senza fiato. Inalle Maldive insieme a tutta la famiglia lady Totti regala emozioni. La famiglia ha scelto il Baglioni Resort Maldives che si trova sull’isola di Maagau nell’atollo di Dhaalu, a 40 minuti da Malè che delle Maldive è la capitale. Il Baglioni Resort Maldives è uno dei più amati dalle celebrità. Nei mesi scorsi anche Belén Rodriguez e Ludovica Valli avevano alloggiato nello stesso resort dove oggi si trovanoe Francesco Totti. Anche Ezio Greggio e Wanda Nara con Mauro Icardi e figli si trovano attualmente lì. Il resort di lusso ha ville a picco sul mare e prezzi per nulla abbordabili. Una notte nella Water Villa Sunset dalla quale si ha accesso direttamente nell’oceano costa 2750 euro a notte in alta stagione. Beh, nella villa hai anche il solarium privato e il salotto all’aperto… Però, insomma… Ah, in questo periodo di alta ...

