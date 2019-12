Il ricordo di Michael Schumacher | social tutti per il Kaiser | con una speranza nel cuore

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il-day? Indubbiamente sì. Dalle ore 00.00 di questo 29 dicembre, dai media ai singoli utenti, hanno tributato un, parole emozionate e analisi su quel che è stato ilin pista. Il suo incidente sulle nevi di Meribel, sei anni fa, è qualcosa che ancora si fa fatica ad accettare e nel silenzio “protettivo” della propria famigliacontinua la propria battaglia, nel suo stile, dando tutto se stesso. E’ anche per questo che gli appassionati hanno dato libero sfogo a quel legame indissolubile con il campione teutonico. Al di là dei suoi record statistici (7 titoli mondiali e 91 vittorie), ad essere rimasto neldella gente sono state le sue qualità da vincente. Le dimostrazioni d’affetto non si contano e, chiaramente, nel nostro Paese l’esperienza in Ferrari ha tanti episodi: il primo successo in ...

