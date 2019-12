Il mio nome è Thomas | trama | cast e curiosità del film di Terence Hill dedicato a Bud

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di domenica 29 dicembre 2019), l’eterno e immarcescibiledi Don Matteo, torna in tv con il suo ultimo lavoro cinematografico: Il mioè infatti il suoper il grande schermo più recente, dove interpreta un motociclista solitario contemporaneo che ricorda molto il mitico Trinità. Il miova in onda domenica 29 dicembre, su Rai1, dalle 21.25 circa in poi. La pellicola è arrivata a ventiquattro anni di distanza dalla sua ultima fatica, quel Botte di Natale che lo vide condividere il proscenio con Bud Spencer per l’ultima volta (perlomeno al cinema). Il mio: trailer Il mioe il ricordo di Bud Spencer E proprio alla memoria del grande Bud è dedicata anche quest’opera che, non a caso, è scritta, diretta e interpretata da, per un one man show che è di fatto un omaggio all’epopea degli spaghetti ...

