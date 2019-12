Il mio nome è Thomas recensione e curiosità del film con Terence Hill

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il mioè ildiretto e interpretato da. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. GUARDA ILIN STREAMING Il miocast e scheda DATA USCITA: 19 aprile 2018GENERE: CommediaANNO: 2018REGIA:CAST:, Veronica Benedetta Bitto, Guia Jelo, Lorenzo Gasperini, Giovanni Malafronte, Matt Patresi, Andy LuottoDURATA: 95 Minuti Il miotrama, in sella alla sua moto decide di fare un viaggio solitario verso il deserto spagnolo. Incontra la giovane Lucia che lo coinvolgerà in una situazione rocambolesca. Quando finalmente riesce a raggiungere il traghetto diretto a Barcellona, Lucia, con una scusa, si imbarca insieme a lui. Dopo qualche giorno, di nuovo solo, con la sua Harley Davidson va verso il deserto dove trova un altopiano ...

