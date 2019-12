Il mio nome è Thomas | la trama del film dedicato a Bud Spencer

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il mio: ladelIL MIO– Questa sera, 29 dicembre 2019, su Rai 1 va in onda ildi Terence Hillall’amico Buddal titolo “Il mio”. Una pellicola che racconta le avventure di un motociclista molto particolare. Ma vediamo insieme ladel. Il motociclista(Terence Hill), in sella alla sua Harley-Davidson, si reca nel deserto dell’Andalusia per ritrovare il suo vero io. Lungo il percorso incontra Lucia (Veronica Benedetta Bitto), una giovane ragazza che gli chiede di accompagnarla sulla sua moto verso sud. Inizialmenterifiuta, ma subito dopo salva la ragazza da due uomini che volevano darle una lezione per avergli rubato il portafogli e la accompagna fin dove lei desidera, per poi salire sul traghetto per la Spagna. A sorpresa però Lucia è salita ...

wantacupofTae : @BTS_twt Nam che si scorda di aggiungere il nome al suo tweet di compleanno per Tae, se ne ricorda e fa un nuovo tw… - clarissa_p19 : RT @_stuckonmendes_: HANNO TRAMATO PER UCCIDERE ME E MIO FRATELLO NEL DUOMO IN UN GIORNO DI FESTA NEL BEL MEZZO DELLA MESSA NON SONO CRIMIN… - stringimi_Haz : RT @_stuckonmendes_: HANNO TRAMATO PER UCCIDERE ME E MIO FRATELLO NEL DUOMO IN UN GIORNO DI FESTA NEL BEL MEZZO DELLA MESSA NON SONO CRIMIN… -