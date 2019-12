Il messaggio di Papa Francesco alle famiglie | “Spegnete i telefonini | tornate a parlarvi”

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 29 dicembre 2019) Nell'omelia dedicata alla Santa Famigliaha domandato provocatoriamente: "Nella tua famiglia sai comunicare o tu sei come quei ragazzi che a tavola, ognuno col telefonino, sta chattando? In quella tavola sembra un silenzio come fossero a messa. Dobbiamo riprendere la comunicazione in famiglia".

