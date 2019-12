Il marito scopre di avere pochi mesi di vita per un cancro | negli ultimi giorni di vita

Leggi la notizia su baritalianews

(Di domenica 29 dicembre 2019) E’ una storia che commuove sino alle lacrime, quella di Chris e Ceri che ci fa ancora credere nel vero amore, quello eterno che valica anche la morte. Chris a soli 26 annidiun tumore in fase terminale e decide così di utilizzare glidiche gli restano per realizzare tutti i sogni della donna da lui amata. E così Chris Price sposa la sua Ceri di 29 anni ed i quattro bambini della donna fanno da paggetti e damigelle al loro matrimonio; una festa meravigliosa, ciò che la ragazza desiderava di più, coronata da una luna di miele a Disneyland Paris tutti insieme. Nella lista dei sogni della ragazza c’è anche un weekend di shopping e Chris esaudisce anche questo desiderio portando Ceri a New York ed acquistando per lei una borsa Mulberry ed un paio di scarpe Louboutin. La generosità di Chris, il suo amore e la sua dedizione nei confronti del suo ...

