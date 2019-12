Il Green New Deal europeo? Soltanto uno slogan

Leggi la notizia su it.insideover

(Di domenica 29 dicembre 2019) “Durante i miei cinque anni di mandato vorrei riuscire a dimostrare che ilconviene a tutti, vorrei uscire dallo stallo sulle politiche migratorie e vorrei rinforzare l’euro”. Lo afferma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un’intervista a Repubblica, rilanciando il suo ambizioso pianoapprovato lo scorso 13 dicembre per combattere i cambiamenti climatici nei prossimi 30 anni, dal quale si è sfilata però la Polonia. “La Polonia parte da un livello di dipendenza dal carbone più alto e dunque deve percorrere una strada più lunga rispetto agli altri Paesi” osserva. “Per questa ragione ci ha detto che ha bisogno di più tempo per capire come fare a raggiungere l’obiettivo, ma ha promesso che in estate si impegnerà con noi per la neutralità climatica entro il 2050. Comunque ritengo positivo che tutti ...

