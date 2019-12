Il cordoglio dell’Ordine per la morte della giornalista Marta Naddei | Trasmetteva gioia

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 29 dicembre 2019) “Lasapeva trasmettere soloed entusiasmo. Quando veniva all’Ordine, quando la incontravi a Salerno, quando scriveva i suoi articoli di cronaca scrupolosi e documentati, Mai una lamentela. Sapeva trasmettere soloed entusiasmo. Così dobbiamo ricordarla”. Lo dichiara in una nota Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei GiornalistiCampania. “Ilche esprimiamo ai familiari e ai colleghi – aggiunge la nota – è quello di tutti gli amici che hanno avuto la fortuna di conoscere, di ridere e scherzare con lei.di tutto l’Ordine dei giornalistiCampania. Troveremo i modi giusti per ricordarla”. Lasalernitana è morta per le conseguenze un incidente stradale, a bordo del suo motorino, sul lungomare Marconi a Salerno. Aveva 33 anni. Trasportata ...

