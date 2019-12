Il caviale: cos'è, quale scegliere e come mangiarlo (Di domenica 29 dicembre 2019) Era il cibo degli zar, e rimane uno degli alimenti più costosi e raffinati del mondo: il caviale è una prelibatezza che, per tradizione, viene servita nelle grandi occasioni. come, ad esempio, il Capodanno. I tipi di caviale Il termine indica le uova di storione salate e conservate, ma il caviale non è tutto uguale: ne esistono diversi tipi. Quello più pregiato è il «malossol», che significa «poco salato»: alle uova, intere, grandi e perfette, e anche fresche e dal gusto delicato, ma persistente, viene aggiunto poco sale. Le uova possono venire anche pastorizzate: il caviale che ne deriva sarà sicuramente meno pregiato, ma in compenso è più croccante e si conserva più a lungo. Il caviale «pressato», invece, è a base di uova o piccole o rotte, è piuttosto salato e pressato. Il caviale si può ... Leggi la notizia su gqitalia

