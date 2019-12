Il Cantante Mascherato su Rai 1 | funzionamento | le maschere e i giudici

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il, il nuovo programma di Milly Carlucci dal 10 gennaio su Rai 1. Ecco come funziona, le foto dellee iDal 10 gennaio su Rai 1 arriva un nuovo format d’importazione, si tratta de Il, un nuovo programma condotto da Milly Carlucci e prodotto da Endemol Shine Italy, che deriva da un format coreano del 2015, che ha avuto tantissimo successo negli Stati Uniti, dove va in onda su FOX. La versione italiana andrà in onda per quattro appuntamenti a gennaio, a partire dal 10 gennaio appunto, e vedrà la partecipazione di otto concorrenti famosi che indosseranno dellee si sfideranno a suon di canzoni puntata dopo puntata. Vediamo quindi come è stata costruita la versione italiana de Il, con Milly Carlucci. Il, come funziona? Il format originale prevede che otto personaggi famosi si ...

