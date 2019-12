I trofeo di Natale “Borbone” | al Mellusi il Puglianello vince il triangolare FOTO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSi è tenuto questo pomeriggio presso il campo “” il I torneo di“Caffè Borbone magica emozione”. Si è trattato del primo evento di #innoyoung – innova, includi, orienta, progetto che la Forza e Coraggio ha sposato e porterà avanti. Si sono sfidate la compagine di casa, la FeC, la Polisportivae la Polisportiva D.S.D (Di Santo Dionisio), squadra abruzzese che milita nel campionato di seconda categoria. Alla fine l’ha spuntata la compagine telesina, che ha sconfitto all’esordio la D.S.D col punteggio di 2 a 0. Esordionte anche per la Forza e Coraggio, che ha battuto la squadra di Bomba per 1 a 0. Finale tutta sannita e vittoria della Policon un 2 a 0 finale contro i padroni di casa. Il torneo è stato un valido banco di prova per le due compagini di promozione ...

GOBelluno : Trofeo Babbo Natale, podio per Francesco Ceolin - donmikelangelo : Primo trofeo di biliardino 'San Riccardo' Natale 2019 -