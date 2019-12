I randagi e l’ingegnosa invenzione (Di domenica 29 dicembre 2019) Un gruppo di quattro cani randagi si mette in fila per assaggiare le crocchette per cani che cadono da un distributore di PVC per strada. Non è certamente un’immagine che si vede tutti i giorni. Eppure la curiosa scena si svolge all’esterno di una stazione di polizia ed è l’iniziativa degli agenti della polizia nazionale del Perù ( PNP) nella città di Huaraz. Fu’ un’iniziativa di questi agenti quando videro che gli animali si avvicinavano a loro in cerca di cibo. All’inizio hanno dato loro quello che avevano, ma alla fine hanno deciso di creare questo ingegnoso dispensario. L’immagine dei cani randagi che ne fanno uso è stata divulgata in un post di Facebook con il commento: “La polizia di Monterrey (Huaraz) ha deciso di mettere cibo per animali abbandonati. I cuccioli fanno la fila per mangiare. ” ... Leggi la notizia su bigodino

