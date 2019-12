I Miserabili secondo appuntamento | le anticipazioni di lunedì 30 dicembre

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Isu Rai 3 la miniserie BBC in tre serate con Dominc West e Olivia Colmanpuntate30in prima tv assolutae due nuove puntate per la miniserie Iprodotta da BBC One con Lookout Point e CZAR TV, in prima tv assoluta in Italia su Rai 3 e RaiPlay. L’adattamento del romanzo di Victor Hugo è scritto da Andrew Davies (“Guerra e Pace”, “Orgoglio e Pregiudizio”), girato in Belgio e nella Francia del Nord, diretto dal regista Tom Shankland. Questo adattamento televisivo, vede Dominic West nei panni dell’iconico personaggio, l’eroe Jean Valjean, ruolo che al cinema è stato interpretato da Hugh Jackman, nel musical del 2012, nel cast anche Olivia Colman.puntate30Dopo essere evaso nuovamente dalle prigioni di Toulon, Jean Valjean continua la sua ...

