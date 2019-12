I Miserabili prima puntata | trama e anticipazioni 29 dicembre 2019 su Rai 1

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di domenica 29 dicembre 2019) I. Su Rai 1 arriva da domenica 29inserata la mini serie tv prodotta da BBC e ispirata al capolavoro letterario di Victor Hugo. Di seguito eccodella. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING I29episodio 1. Nel 1815, dopo la sconfitta nella battaglia di Waterloo, la Francia è in ginocchio. Il detenuto Jean Valjean e la sarta Fantine devono decidere il loro futuro. Il passato di Valjean continua a perseguitarlo. Fantine incontra l’amore della sua vita. Iepisodio 2. Fantine lascia Parigi per trovare lavoro e deve prendere una decisione straziante. Jean Valjean ha forgiato una nuova identità e Javert è determinato a catturarlo. Istreaming Sarà possibile vedere ...

MontiFrancy82 : Domenica 29, lunedì 30 dicembre e domenica 5 gennaio, su Rai3 alle 21.20 andrà in onda #imiserabili una prima visio… - thatserika : Stasera si ripropone il problema di cosa guardare in tv visto che rai 3 trasmette la prima parte de 'I miserabili'… - SMSNEWSOFFICIAL : Domenica 29, lunedì 30 dicembre e domenica 5 gennaio, su Rai3 alle 21.20 andrà in onda #imiserabili una prima visio… -