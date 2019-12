I Miserabili | la serie su Raitre | Anticipazioni domenica 29 dicembre

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 29 dicembre 2019) Susarà trasmessa lade I, che è composta da sei episodi, ma in Italia sono trasmessi in tre puntate: stasera29la prima puntata e poi lunedì 305 gennaio sempre in prima serata suTratto dal grande classico di Victor Hugo, la“I” andrà … L'articolo Ilasu29proviene da www.meteoweek.com.

WestRaymond3 : Voi amici che sapete: la serie su “I Miserabili” su Rai3 merita? Perché mi ispira un sacco... ?? - zazoomnews : I Miserabili su Rai 3: la mini serie della BBC in tre puntate durante le feste - #Miserabili #serie #della… - zazoomnews : Calendario Serie Tv in Italia 2019: I Miserabili la miniserie su Rai 3 - #Calendario #Serie #Italia #2019: -