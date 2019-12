Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ilpotrebbe essere in futuro ricordato come l’anno del passaggio di testimone dal cinema alle piattaforme streaming. Il modello di business di Netflix, fino al 2018 guardato con un misto di curiosità, entusiasmo e scetticismo, ha definitivamente preso il sopravvento. La Disney ha lanciato il 12 novembre Disney+, che in un giorno solo aveva già superato i dieci milioni di abbonati, nell’attesa dello sbarco in Europa il 31 marzo 2020. Nello stesso mese ha esordito Apple Plus e la prossima primavera toccherà a HBOMax e Peacock, i canali streaming, rispettivamente, dei colossi Warner e Nbc Universal. Persino un autore dal curriculum tradizionale come Martin Scorsese ha realizzato il suo ultimo, The Irishman, con Netflix. E se l’anno scorso gli Oscar a Roma di Alfonso Cuarón si trascinarono un’interminabile coda di polemiche, adesso i favoriti numeri uno per le statuette sono ...

StefanoFedele : I migliori film del 2019, la top ten di OM Optimagazine - vale27x : I migliori calciatori del decennio I migliori cantanti del decennio I migliori film del decennio I migliori libri d… - ShockRate : @jan_novantuno Uno dei film migliori di quest'anno. Mi ha stupito davvero parecchio -