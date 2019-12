Leggi la notizia su it.insideover

(Di domenica 29 dicembre 2019) Donald Trump, in materia di politica economica, può ritenersi soddisfatto del suo triennio presidenziale: gli Usa, dal 2017 ad oggi, hanno centrato l’obiettivo di una crescita media del 3% annuo e la disoccupazione è a livelli decisamente modesti. La crescita dell’economia a stelle e strisce, tuttavia, non è stata trainata dalla massiccia reindustrializzazione annunciata dal candidato repubblicano nel 2016 ma dal dilagante aumento del peso dei servizi efinanza, dallo stimolo imposto all’economia dalla riforma fiscale del 2017 e dal decollo del mercato azionario, giunto nel 2019 a battere ogni record. Naturale proseguimento del rilancio dell’economia garantito dallo stimolo di Barack Obama, il decollo dell’era Trump ha sfruttato la fase favorevole venutasi a creare per i grandi gruppi statunitensi in seguito all’approvazione del gigantesco ...

zazoomnews : Decollo di Wall Street e disuguaglianze i due volti della Trumpnomics - #Decollo #Street #disuguaglianze - zazoomblog : Decollo di Wall Street e disuguaglianze i due volti della Trumpnomics - #Decollo #Street #disuguaglianze -