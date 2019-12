Haaland saluta il Salisburgo: «Grazie a tutti, sono orgoglioso» (Di domenica 29 dicembre 2019) Haaland si accasa al Borussia Dortmund e saluta il Salisburgo: «Grazie a tutti, sono orgoglioso» Erling Haaland è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Al momento del suo passaggio in Bundesliga, l’attaccante tedesco ha voluto ringraziare il Salisburgo, che gli ha permesso il salto di qualità. «Il mio trasferimento al Salisburgo è stata finora la migliore decisione della mia vita. Ho avuto l’opportunità di imparare così tanto in un ambiente perfetto e in breve tempo. sono estremamente grato a tutti nel club per questo. sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra e auguro a tutti che la stagione a Salisburgo possa continuare con tanto successo. Penserò sempre con grande gioia al Salisburgo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Haaland saluta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Haaland saluta