Haaland lascia il Salisburgo | futuro in Bundesliga per il norvegese

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il giovanissimo e fortissimo attaccante delErlingha lsciato definitivamente il club austriaco.approda un, è il nuovo attaccante del Borussia Dortmund. Il portale calciomercato.it riporta del trasferimento del: “Sfuma l’obiettivo di mercato Erlingper la Juventus. Il centravantiera un obietitvo concreto dei bianconeri, ma pochi minuti fa è arrivata la notizia ufficiale del suo tesseramento da parte del Borussia Dortmund. L’annuncio è stato dato dal club tedesco sui suoi canali ufficiali. Firma di un contratto fino al 2024 per il bomber, che dice addio alsi unirà subito alla sua nuova squadra, raggiungendola il 3 gennaio per il ritiro invernale (laè in pausa fino a fine gennaio) che si terrà a Marbella, in Spagna. I gialloneri beffano una concorrenza molto ...

