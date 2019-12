Haaland Juventus | bianconeri in pole | ma c’è un ostacolo nella trattativa

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di domenica 29 dicembre 2019)– L’arrivo di Erlingallapotrebbe non avvenire a gennaio: l’offerta da 30 milioni di euro più commissioni deiha avuto un effetto importante per mettere idavanti a tutticorsa al talento del Salisburgo. Ma, oltre alla volontà del calciatore di giocare con continuità fino al termine della stagione, c’è un altroche potrebbe spingere per far rimandare l’arrivo a Torino del 19enne alla prossima estate.ingaggio Come riferisce ‘TuttoSport’, infatti, iriflettono sul possibile effetto economico dell’approdo immediato dialla corte di Sarri. Il norvegese andrebbe a pesare a livello di ingaggio sul bilancio dellaper circa 10 milioni di euro (8 lordi), rendendo così di fatto ‘inutile’ la cessione ...

