Grave incidente per Luciana Littizzetto | Volata per la strada

(Di domenica 29 dicembre 2019) Francesca Galiciper, che potrebbe essersi rotta rotula e polso cadendo per la; a comunicarlo è stata la stessa comica torinese con uno scatto che ha fatto preoccupare i suoi fanper, che poche ore fa ha postato una fotografia sul suo profilo Instagram, che ha allarmato i suoi seguaci e tanti altri volti noti dello spettacolo. La comica torinese, che tornerà a breve in onda con Fabio Fazio a Che tempo che fa, è stata ritratta su un letto con vistose ingessature a braccio e gamba destra. Non è chiaro cosa sia successo,per il momento ha fornito pochi dettagli della sua disavventura. "E buona fine e buon principio", si è limitata a scrivere per accompagnare la foto, aggiungendo solo qualche hashtag che può dare qualche elemento in più per capire la dinamica. L'attrice, infatti, ha ...

