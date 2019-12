Globe Soccer Awards | Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore del 2019

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019), al Madinat Jumeirah di Dubai è in corso di svolgimento l’attesissima cerimonia di premiazione Al Madinat Jumeirah di Dubai è in corso di svolgimento l’attesissima cerimonia di premiazione dei. Solita parata di stelle sul red carpet, in attesa del verdetto sui riconoscimenti in palio. La prima a salire sul palco, allora, è la francese Stephanie Frappart, primo arbitro donna a dirigere una finale di Supercoppa Europea maschile: al fischietto transalpino il premio come Best Referee, assegnato direttamente da Pierluigi Collina. Il riconoscimento qualedirettore sportivo del, invece, viene consegnato ad Andrea Berta dell’Atletico Madrid. «Ringrazio la mia famiglia e la società», le sue parole. Inevitabile, quindi, il premio per il Best Club dell’ultimo anno solare. Premiato ovviamente il Liverpool, campione ...

SkySport : ?? Il miglior portiere dell'anno è Alisson #Becker del #Liverpool ? Il brasiliano è stato decisivo nella vittoria de… - SkySport : ?? Jorge #Mendes è il miglior agente al mondo ?? Premiato da @lorenzo99 ???? Ha ringraziato #CristianoRonaldo ?? La ce… - SkySport : ?? Il miglior arbitro donna è Stephanie #Frappart ?? La francese premiata ai Globe Soccer Awards a Dubai da Pierluigi… -