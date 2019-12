Giuliana Danzè incanta ad All Together Now e va in finale – VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Grinta, talento canoro e voce profonda.è inad AllNow. La beneventana, nella semidi giovedì 26 dicembre, ha stupito tutti con la canzone ‘Amami’ di Emma Marrone ed è riuscita a conquistare il posto tra i finalisti del programma di Canale 5. Dopo le precedenti partecipazioni a The Voice of Italy e Ti lascio una canzone, la cantante in sfida diretta con gli Armonium ha incassato 86 punti. Il gruppo musicale, invece, è tornato a casa dopo l’esibizione sulle note di ‘Ain’t no mountain high enough’. Sette i concorrenti che sono riusciti ad accedere alladi giovedì 2 gennaio. Michelle Hunziker e J-Ax proclameranno il vincitore della seconda edizione: chi ‘stregherà’ i 100 giurati del game show? Qui ildell’esibizione L'articoload All ...

Notiziedi_it : Giuliana Danzè e Armonium in sfida diretta a All together now 2: chi passa il turno | video Mediaset… - TV7Benevento : “ALL TOGHETER NOW”, GIULIANA DANZE’ È IN FINALE... -