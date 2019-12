Giovanni Ciacci | «Senza la libertà non siamo niente»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 29 dicembre 2019) Lady DianaRaffaella CarràTiziano FerroEllen DeGeneresRicky MartinLe favole arcobaleno diLe favole arcobaleno diUna delle parole cheripete più spesso è «». Quarantotto anni, toscano, una vita da costumista in Rai, esperto di look, primo concorrente – uomo – ad aver partecipato in coppia a Ballando con le stelle con un altro ballerino, uomo. E sempre alla liberta ha deciso di dedicare il suo ultimo libro, il primo per bambini. Favole Arcobaleno (Vallardi Editore) è dedicato a 52 personaggi che, spiega, l’hanno incuriosito. Per la più semplice, a suo dire, delle ragioni: «Hanno fatto tantissimo inconsapevolmente o consapevolmente per ladelle altre persone. Hanno lottato per i diritti civili». Oggi a che punto? «La strada ancora è molto lunga. Spesso sui social capita di leggere troppo odio, troppe ...

