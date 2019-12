Georgina Rodriguez da urlo sulla neve

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ludovica Marchese La splendidaha incantato tutti i suoi follower con uno scatto da. Il motivo di tanto clamore? Un lato B tutto da invidiare Piste da sci come passerelle. Ed è così che, sotto le feste, i riflettori si accendono sulle montagne innevate che fanno da sfondo agli scatti in versione look dadelle celebrità. Infatti, settimane bianche e weekend sottozero vengono costantemente documentati via social dai protagonisti – italiani e internazionali – del mondo dello spettacolo. I follower, dal canto loro, non possono far altro che ammirare il loro stile, al calduccio dall’altra parte dello schermo. Tra loro non poteva certo mancare la splendida fidanzata di Cristiano Ronaldo. Si tratta diche ha trascorso i giorni prima di Natalein compagnia della famiglia al completo. Ed è proprio qui che...

zazoomnews : Georgina Rodriguez il lato b spunta dall’acqua e l’effetto è ‘wow’: “La perfezione” - #Georgina #Rodriguez #spunta - Noovyis : (Georgina Rodriguez, il lato b spunta dall’acqua e l’effetto è ‘wow’: “La perfezione”) Playhitmusic -… -