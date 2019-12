Geografia delle emozioni | Ucraina

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 29 dicembre 2019) Mia madre e sua sorella sono partite per l’in cercaloro radici. Mia madre ha settant’anni. Sua sorella, settantasei. Mio nonno, buonanima, è nato in un paesino dell’più di centoventi anni fa. Gli ebrei che vivevano in quell’area sono stati sterminati, tutti, fino all’ultimo. Il paese è talmente piccolo che non compare nemmeno in Google maps. Si poteva prevedere che non trovassero niente. Ma, nella nostra famiglia, un qualche gene da sognatori si trasmette di generazione in generazione. Hanno ingaggiato un autista che le portasse da Kiev, passando per Odessa, fino al paese. Mi hanno mandato una fotografia insieme a Igor, l’autista, vicino alla macchina: erano in partenza. Confesso che, fin dal primo momento, mi ha fatto una cattiva impressione. Troppa fronte. Ma cosa potevo dire? Il secondo giorno di viaggio, l’auto si è bloccata. Mi hanno mandato una foto insieme ...

