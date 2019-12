Genova | giovane finì sotto al treno | ora si indaga per omicidio volontario

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Lavinia Greci Veronique Garella è stata travolta da un convoglio sui binari di Cavi di Lavagna, nel Genovese. Dietro al suo decesso, ora c'è l'ipotesi di una discussione finita male per un ragazzo conteso Ha perso la vita nella notte tra il 20 e il 21 settembre scorso, travolta da un convoglio sui binari della stazione all'altezza di Cavi di Lavagna, nel levante della provincia di. E dopo mesi in cui si sono ipotizzate diverse cause legate alla morte di Veronique Garella, la barista 29enne di Chiavari, è stato aperto dalla procura del capoluogo ligure un fascicolo a carico di ignoti, delegato alla squadra mobile per le indagini, per scoprire altri dettagli su quel decesso. La svolta Al vaglio, infatti, ci sarebbe l'ipotesi dicontro ignoti, con accertamenti che riguardano l'eventuale coinvolgimento di altre persone. La morte della ragazza, ...

