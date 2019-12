Gaia e Camilla | il terzo ragazzo sul suv | Sono stato io a gridare | fermiamoci!

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) “io a: fermiamoci,”: Tommaso Edoardo Luswergh Fornari, 20 anni, studente universitario è ilcomponente che sedeva nel suv guidato da Pietro Genovese, che nella notte tra il 21 dicembre e il 22 dicembre ha investito due sedicenni,, a Corso Francia a Roma. Tommaso era seduto dietro: èlui ad aver gridato all’amico al volante, figlio del regista Paolo Genovese, di bloccare subito la corsa della Renault Koleos. Fornari non avrebbe visto molto, ma si è messo a urlare. Voleva che gli amici, sotto choc per quello che era appena successo, si fermassero subito: “Non ho assistito direttamente all’incidente, guardavo in basso perché stavo chattando con il telefonino — ha raccontato ilsubito dopo l’incidente —. Però ho sentito il botto, lo ...

repubblica : Videodenuncia Roma, dopo Gaia e Camilla nulla è cambiato: a Corso Francia ancora attraversamenti irresponsabili - Corriere : Gaia e Camilla, parla il terzo ragazzo sul Suv di Genovese: «Ho gridato io: 'fermiamoci'» - matteosalvinimi : Incontri con la gente previsti stasera a Chieti, domani a Pescara, Ancona, Cesena, Crevalcore e Sant’Agata Bolognes… -