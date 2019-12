Gaetano Manfredi | il ministro dell’Università è indagato

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019)dell’Università fresco di nomina nel governo Conte Bis insieme a Lucia Azzolina, èper i collaudi nella ricostruzione dell’Aquila. Lo dice lui stesso oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: Lei è ancoraper i collaudi nella ricostruzione de L’Aquila. «È una contestazione puramente formale a tutte le commissioni di collaudo. Ma non ho fatto nulla di irregolare». L’inchiesta riguarda i crolli post terremoto: Nell’elenco dei trentasette indagati per frode, falso ideologico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e crollo di costruzioni ci sono nomi noti a Napoli. C’è il rettore della Federico II nonché presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane. E c’è Edoardo Cosenza, ex assessore regionale alla Protezione civile nella ...

