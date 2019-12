Fuori la voce | puntata di lunedì 30 dicembre | ospite Chef Rubio

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di domenica 29 dicembre 2019)ladi30e Leonardo Caffo affrontano il tema sul cibo oggi tra cambiamenti climatici e falsi miti Loe personaggio televisivoe il filosofo Leonardo Caffo saranno gli ospiti dell’ottava, in onda30alle ore 21.10 su laF (Sky 135), dila. In questo appuntamento il tema affrontato sarà cibo oggi tra cambiamenti climatici e falsi miti. “Quale prezzo paghiamo ogni volta che facciamo quel gesto semplicissimo di prendere la forchetta e portare il boccone in gola?” si chiede Stefano Massini nella sua storia di copertina. Il filosofo Leonardo Caffo riflette sul problema del cambiamento climatico del nostro pianeta dovuto all’eccessiva produzione di CO2; la parola mangiare diventa quindi un segno di consapevolezza di quanto il cibo sia termoregolatore della salute del pianeta e della nostra ...

