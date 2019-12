Freddo | maltempo e neve a bassa quota | notte da lupi al Sud FOTO LIVE

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) E’ unadaal Sud Italia per. Nevica asu gran parte di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In modo particolare nell’area dell’Etna sta nevicando a partire dai 650 metri di altitudine: imbiancate persino Pedara e Nicolosi, mentre a Catania ci sono appena +6°C con pioggia intermittente. Abbondanti le precipitazioni in Calabria, specie nelle zone orientali (joniche) di Pollino e Sila. Nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, leetnee inviate a MeteoWeb da Salvo Santapaola e quelle di Rocco Adduci dal Pollino. Per monitorare ilin atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articolodaal SudMeteo Web.

DPCgov : ?????? Avviso di condizioni meteorologiche avverse del #27dicembre per freddo, neve e vento di burrasca al Centro-Sud… - armandodbl : RT @DPCgov: ?????? Avviso di condizioni meteorologiche avverse del #27dicembre per freddo, neve e vento di burrasca al Centro-Sud. Leggi qui… -