Forte Scossa di terremoto in Emilia Romagna Castel del Rio Bo

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 29 dicembre 2019) L’ente Nazionale dei Terremoti ha registrato unadidel RIO (Bo) Magnitudo 2.8 Undi magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 5 km Edel Rio (BO), il 29-12-2019 10:50:45 (UTC) 29-12-2019 11:50:45 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 44.22, 11.56 ad una … L'articolodiindel Rio (Bo) proviene da www.meteoweek.com.

D_I_S_S_E_N_T_O : @m77c ...ci vuole una scossa, un brivido, un'emozione forte e disorientante, ma non è detto che la porta si riesca… - chrysalismnh : Poi BOH non so se lì mi sono svegliata fatto sta che quando mi sono riaddormentata sono finita da tutt'altra parte… - zazoomblog : Forte scossa di Terremoto nella provincia di Potenza - #Forte #scossa #Terremoto #nella -