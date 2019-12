Forlan saluta il calcio: gara d’addio show con tanti campioni (Di domenica 29 dicembre 2019) Forlan appende gli scarpini al chiodo. gara d’addio a Montevideo piena di ex campioni tra cui Zanetti, Cambiasso e Milito Diego Forlan appende ufficialmente gli scarpini al chiodo. Lo ha fatto salutando in grande stile con una partita piena zeppa di ex campioni del calcio a Montevideo, terminata col pirotecnico punteggio di 6-6. Presenti, tra gli altri, Cambiasso, Zanetti, Milito, Juan, Riquelme, Veron e anche Luis Suarez, nell’inedito ruolo di portiere. saluta così uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi decenni. Leggi su calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

