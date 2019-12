Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) La sentenza è arrivata. Il Tar di Bari si è pronunciatondo i ricorsi contro la Valutazione di impatto ambientale (Via) positiva presentati dal Comune di Manfredonia, dLega italiana protezione uccelli e dal Comitato Associazioni operanti nel sociale per la tutela e la valorizzazione del territorio di Capitanata e del Gargano. A cantare vittoria, invece, è Energas spa, azienda leader nel settore della distribuzione di Gpl che, così, può portare avanti ladel deposito più grande d’Europa nell’area di Manfredonia. Per la precisione, al centro della disputa ci sono un deposito, un gasdotto, un raccordo ferroviario e un pontile a Santo Spiriticchio di Manfredonia, Comune delno, all’interno del Parco Nazionale del Gargano. Su un’area di 180mila metri quadrati sono previsti “12 serbatoi tumulati da 5.000 metri cubi ognuno, con una leggera ...

uboldi_laura : RT @fattoquotidiano: Foggia, il Tar respinge il ricorso degli ambientalisti e dà l’ok alla costruzione del deposito di Gpl più grande d’Eur… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Foggia, il Tar respinge il ricorso degli ambientalisti e dà l’ok alla costruzione del deposito di Gpl più grande d’Eur… - raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Foggia, il Tar respinge il ricorso degli ambientalisti e dà l’ok alla costruzione del… -