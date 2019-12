Firenze | trovati morti 2 anziani coniugi | sospetto omicidio-suicidio

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ieri mattina 2sono statinella loro casa a: l’uomo si sarebbe sparato con un fucile, mentre la moglie è deceduta ma senza segni di evidente violenza. Aperta un’inchiesta: si teme possa essere un caso dida un parente La notizia arriva da, precisamente da una casa in via Caracciolo. Qui un parente delle vittime, preoccupato dal fatto che glinon rispondessero al telefono, ha deciso di andare e verificare di persona. Una volta entrato in casa, la macabra scoperta: i 2di 93 e 88 anni sono stati. La causa della morte dell’uomo, stando alle fonti, è sembrata subito evidente: l’anziano si sarebbe sparato con un colpo di fucile. La coniuge invece non presenterebbe segni evidenti di violenza, come uno sparo. Per questo motivo il pm che sta indagando sul caso disporrà l’autopsia ...

