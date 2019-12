Fiorentina | Boateng | «Il calcio attuale? Solo business | tutti questi soldi…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019)si sfoga ai microfoni della Bild: «soldi hanno rovinato il, ormai è» Kevin Princesi sfoga. Il giocatore dellaha parlato ai microfoni della Bild sulle condizioni del, di cui è ormai protagonista da diversi anni. Ecco le parole del viola: «soldi sono una maledizione. Ilormai èun, e noi siamodei numeri. Se non funzioni, vieni sostituito. Semplice. Non c'è più fedeltà, ed è triste. Bisognerebbe fare un sondaggio e vedere quanti giocatori sono contenti di andare agli allenamenti, in quanti si divertono».

